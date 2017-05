Il progetto Dead Cross è una band che vede riuniti il frontman dei Faith No More, Mike Patton, Dave Lombardo (ex-Slayer, Suicidal Tendencies, Misfits), Justin Pearson (Locust, Retox, Head Wound City) e Michael Crain (Retox, Festival of Dead Deer).

Hanno terminato il loro disco d'esordio - che si chiamerà come il gruppo - e lo pubblicheranno il prossimo 4 agosto su etichetta Ipecac (di cui Patton è co-fondatore).

Come antipasto i Dead Cross hanno condiviso online il brano "Grave Slave", da ascoltare in streaming. Eccolo:

Questa è la copertina del disco:

Questa, invece, la tracklist:

01 Seizure and Desist

02 Idiopathic

03 Obedience School

04 Shillelagh

05 Bela Lugosi’s Dead

06 Divine Filth

07 Grave Slave

08 The Future Has Been Cancelled

09 Gag Reflex

10 Church of the Motherf*****s