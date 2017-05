Il carismatico David Byrne è stato ospite speciale di Angélique Kidjo durante un concerto in cui la cantante originaria del Benin ha proposto per intero "Remain in Light", l'album del 1980 firmato dai Talking Heads.

Byrne - la sera del 5 maggio - si è unito alla Kidjo per una versione di “Once in a Lifetime”, sul palco della Carnegie Hall di New York.

La Kidjo, a proposito del sound dei Talking Heads e del loro leader, ha commentato: