Donatella Rettore torna a esibirsi live in un tour battezzato "Rettore Tour 2017 On Rage" - la cui data zero si è svolta il 6 maggio a Monte Urano in provincia di Fermo (ma i concerti ufficialmente inizieranno al principio di giugno).

La cantante ha già calendarizzato alcune date, ma ha in programma altri appuntamenti che per l’arco dell'estate la porteranno sui palchi di tutta Italia. Nello spettacolo saranno proposti i suoi grandi successi del passato, ma anche pezzi tratti dal suo ultimo album, "Caduta Massi", oltre all’inedito "Romeo" (brano che fa da colonna sonora per l’omonimo cortometraggio che la vede protagonista, presentato in anteprima proprio in tour).

Ecco le prime date confermate:

3 giugno Eremo Club – Molfetta (Bari)

23 giugno Ammot Cafè – Varcaturo (Napoli)

30 giugno Area Spettacoli del Centro la Grande mela (con Radio Birikina) – Sona (Verona)

9 luglio Parco Commerciale Dora – Torino

La Rettore ha anche in programma l'uscita di un nuovo album - che dovrebbe intitolarsi "Emozionata sempre", ma i cui dettagli sono al momento ancora da scoprire.