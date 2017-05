Shawn Mendes si è esibito al Forum di Assago la sera del 6 maggio, nell'ambito del suo Illuminate World Tour. Il concerto è stato aperto da James TW.

Il cantautore canadese ha dato il via alla propria performance con l’ultimo singolo "There’s Nothing Holdin’ Me Back" e ha seguito alla lettera la scaletta già proposta nelle date precedenti del tour, compresa la cover di "Castle On The Hill" di Ed Sheeran.

Ecco alcuni fan video che documentano l'andamento della serata:

Questa la scaletta del live:

There’s Nothing Holdin’ Me back

The weight

A little too much

Lights on

I don’t even know your name

Aftertaste

Kid in love

I want you back

Stitches

Bad reputation

Ruin

Castle on the hill (cover Ed Sheeran)

Life of the party

Three empty words

Patience

Roses

No promises

Understand

Don’t be a fool

Mercy

Never be alone

Treat you better