E' mancata, all'età di 68 anni, Joanna Brouk - compositrice statunitense dedita alla musica elettronica e new age attiva principalmente dalla fine degli anni Settanta e per tutto l'arco degli Ottanta.

In particolare fra il 1981 e il 1985 aveva pubblicato una serie di nastri molto ricercati dai fan del genere ("Healing Music", "Sounds of the Sea", "The Space Between", "Golden Swan" e "The Healing Touch" - tutti autoprodotti con la propria Hummingbird Productions), in tempi recenti raccolti e ristampati in una compilation curata dall'etichetta Numero Group. E' proprio un portavoce della label che ha dato la notizia del decesso dell'artista - le cause al momento non sono ancora note.

La Brouk, dopo il periodo di creatività degli anni Ottanta, si allontanò dalla musica per intraprendere una carriera nel campo della parola scritta, dedicandosi a giornalismo, drammaturgia, poesia e narrativa, oltre a condurre uno show radiofonico per la stazione KPFA di Berkeley (California). Solo molto di recente, con l'uscita della raccolta di cui si accennava, si era riavvicinata alla musica, riprendendo anche l'attività live - si è esibita per la prima volta in Europa pochi mesi fa.