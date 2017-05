Francesco Gabbani, con la sua "Occidentali's Karma", sarebbe il super favorito per la vittoria nell'edizione 2017 dell'Eurovision Song Contest.

Il vincitore di Sanremo, che rappresenta ovviamente l'Italia, è indicato dai bookmaker come l'artista con più possibilità di vittoria della manifestazione - che si svolgerà a Kiev, Ucraina, con due turni di semifinali (9 e 11 maggio) e una finale (13 maggio).

SNAI, la società italiana che si occupa di betting e gioco, riporta in tempo reale le quote relative a ogni singolo artista che gareggerà; Gabbani è quello in testa alla classifica: nel momento in cui scriviamo è dato a 1,55 - ma il dato ondeggia, pur restando evidente come Gabbani sia il favorito, distanziando la Bulgaria (in gara con Kristian Kostov) e la Svezia (con Robin Bengtsson).

Le semifinali dell'Eurovision Song Contest saranno trasmesse in diretta dalle ore 21:00 il 9 e 11 maggio su Rai4; la finale sarà invece su Rai1, sempre dalle 21:00, il 13 maggio. Le tre serate saranno trasmesse anche su "Radio2 Rai" e in live streaming sul canale YouTube ufficiale dell'evento.