Chi sono i London Grammar, ospiti dell'ottava puntata di "Amici"? Si tratta di un trio trip hop britannico: il progetto è nato nel 2009 dall'incontro tra la cantante Hannah Reid e il chitarrista Dan Rothman, entrambi originari di Londra (si sono conosciuti attraverso Facebook), ai quali si è poi aggiunto nel 2010 il tastierista e percussionista Dominic Major.

Nel 2011 il trio ha cominciato ad esibirsi dal vivo in alcuni club londinesi, per far conoscere la propria musica. In una di queste esibizioni i London Grammar sono stati notati da alcuni talent scout e addetti ai lavori e nel 2012 hanno attirato l'attenzione del web grazie ad una canzone pubblicata su YouTube, "Hey now".

Hannah Reid e compagni hanno fatto il loro debutto discografico con l'EP "Metal & dust", uscito nel febbraio del 2013 e contenente - tra le altre canzoni - anche il singolo "Wasting my young years" (che ha ottenuto un discreto successo nel Regno Unito). Dopo l'uscita del disco, i London Grammar hanno collaborato con i Disclosure per un brano del loro album "Settle", "Help me lose my mind", e si sono poi esibiti sui palchi di alcuni festival europei. Nell'autunno del 2013 è uscito un album - o un long-playing, come lo chiamano gli anglofoni - intitolato "If you wait", anticipato dal singolo "Strong".

L'ideale sequel di "If you wait" sarà pubblicato il prossimo 9 giugno: intitolato "Truth is a beautiful thing", il disco è stato anticipato dai singoli "Rooting for you" e "Big picture". Tra i produttori dell'album c'è anche Paul Epworth, già collaboratore di - tra gli altri - Adele, Paul McCartney, Rihanna, Coldplay, U2 e Florence and the Machine.