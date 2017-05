In attesa di vedere questa sera (sabato 6 maggio) su Canale 5 la settima puntata, registrata la scorsa settimana (qui tutte le anticipazioni), negli studi Elios di Roma è attualmente in corso la registrazione dell'ottava puntata del serale di "Amici". La puntata andrà in onda sabato prossimo, 13 maggio, la stessa sera in cui Rai1 trasmetterà la finale dell'Eurovision Song Contest 2017. Ecco, qui sotto, tutte le anticipazioni dell'ottava puntata di "Amici".

Nell'ottava puntata prosegue la tradizionale sfida tra la squadra bianca (guidata da Emma) e la squadra blu (guidata da Elisa). Dopo l'eliminazione, la scorsa settimana, della cantante della squadra bianca Shady (in tv, lo ricordiamo, l'eliminazione la vedremo questa sera), le due squadre sono rimaste entrambe con tre concorrenti in gara: per la bianca sono ancora in gioco i cantanti Mike Bird e Thomas Bocchimpani e il ballerino Sebastian Melo Taveira; per la blu, invece, sono ancora in gioco i cantanti Riccardo Marcuzzo e Federica Carta e il ballerino Andreas Muller.

Le due squadre si sfidano nelle solite due manches: i due concorrenti che finiscono a rischio eliminazione al termine della prima e della seconda manche si sfidano poi in un ballottaggio finale per decretare chi dei due resta in gara (e accede dunque alla semifinale) e chi dei due deve abbandonare la "scuola" di "Amici".

Ad affiancare come giudice d'eccezione la giuria "fissa", composta da Ermal Meta, Eleonora Abbagnato, Ambra Angiolini e Daniele Liotti, nell'ottava puntata ci sarà Sabrina Ferilli. L'attrice romana è stata giurata fissa del talent show per quattro edizioni consecutive, dal 2013 al 2016.

Ospiti musicali, invece, sono Giorgia e il trio trip hop britannico dei London Grammar (ecco chi sono).