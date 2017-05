Lunedì 8 maggio farà il suo debutto in rete l'atteso videoclip di "Sign of the times", il singolo che ha segnato l'esordio come solista del già cantante degli One Direction. Per stemperare l'attesa dei fan, Harry Styles ha deciso di offrire un'anteprima del video pubblicando sui suoi canali social ufficiali una clip di appena 20 secondi.

Il video di "Sign of the times" è stato girato in Scozia: l'anteprima pubblicata da Harry Styles è un susseguirsi di paesaggi naturali come cascate, foreste e montagne, ripresi dall'alto. L'album d'esordio del cantante, che si intitola proprio "Harry.Styles" , uscirà venerdì prossimo, 12 maggio: Styles si esibirà per la prima volta come solista di fronte ai fan italiani a novembre