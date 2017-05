Deve essere stata una bella botta per Liam Gallagher: dopo che suo figlio si è fatto fotografare per la copertina di una rivista con indosso una t-shirt dei Blur (acerrimi rivali degli Oasis ai tempi del britpop anni '90), suo fratello Noel ha condiviso il palco proprio insieme al frontman dei Blur, Damon Albarn.

Il più grande dei fratelli Gallagher ha collaborato insieme ai Gorillaz, la band fondata da Albarn insieme al fumettista Jamie Hewlett nel 1998, per un brano contenuto all'interno del loro nuovo album, "Humanz" (qui la nostra recensione). Insieme a Albarn e compagni Noel ha registrato "We got the power": e ieri sera, venerdì 5 maggio, l'ex membro degli Oasis si è esibito dal vivo insieme ai Gorillaz al "The Graham Norton show", il programma della tv britannica condotto dal comico Graham Norton.

Ecco, di seguito, il video dell'esibizione: