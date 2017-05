Secondo Linus, "X Factor" è un talent "moribondo". In un'intervista concessa a La Stampa il direttore di Radio Deejay ha detto la sua sul talent show che in Italia ha lanciato - tra gli altri - Giusy Ferreri, Noemi, Marco Mengoni, Francesca Michielin e Michele Bravi. Ecco cosa ha detto Linus su "X Factor":



"È un programma bellissimo, se fossi un produttore televisivo, vorrei fare una cosa come quella. Un conto è il programma tv, un altro l'aspetto musicale, che purtroppo non va da nessuna parte e mostra gli anni che fa. Nel resto del mondo XF non esiste praticamente più, l'Italia sta tenendo in vita un moribondo. Non ricordo nemmeno chi ha vinto l'anno scorso o quello prima. Non è successo niente da Mengoni in poi, con l'eccezione di Francesca Michielin. Due che che l'avrebbero fatta anche senza talent".