Dopo la serie di concerti con cui lo scorso autunno ha presentato dal vivo il suo ultimo album in studio, "Scriverò il tuo nome", l'ex Timoria torna in tour nei palasport italiani: la nuova tournée ha debuttato al Mediolanum Forum di Assago ieri sera, venerdì 5 maggio, e terrà impegnato Francesco Renga nei palazzetti italiani fino alla fine del mese, per poi proseguire per tutta l'estate con una serie di date all'aperto - qui il calendario.

Quello che Renga ha proposto ieri sera di fronte al pubblico del Forum di Assago e che presenterà anche nelle altre date nei palasport è uno spettacolo con una scaletta di quasi quaranta canzoni, per un totale di oltre due ore di musica. Non solo i brani contenuti all'interno di "Scriverò il tuo nome" e gli inediti contenuti nell' edizione live del disco , uscita lo scorso 28 aprile (tra questi anche il singolo "Nuova luce" ), dunque, ma anche le hit del passato: "Ci sarai", "Angelo", "Meravigliosa", "Vivendo adesso", "A un isolato da te". C'è spazio anche per un set acustico che lo vede eseguire in una chiave inedita canzoni come "Cambio direzione", "Senza vento", "Per farti tornare" e "Raccontami".

Sul palco, con Renga, la band composta dal bassista Gabriele Cannarozzo, il batterista Phil Mer, i chitarristi Fulvio Arnoldi, Stefano Brandoni e Heggy Vezzano e il tastierista Vincenzo Messina.

Elodie Di Patrizi, seconda classificata ad "Amici" nel 2016, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2017 con "Tutta colpa mia", sarà ospite di tutte le date nei palasport: ieri sera, sul palco del Forum, la cantante ha duettato con Renga su "Così diversa" e ha poi proposto la canzone sanremese. A proposito di ospiti: al Nelson Mandela Forum di Firenze ci sarà Giorgio Panariello, mentre all'Unipol Arena di Bologna ci sarà Luca Carboni.

SCALETTA:

"Scriverò il tuo nome"

"I nostri giorni"

"A un isolato da te"

"A meno di te"

"Il bene"

"Ci sarai"

"Regina triste"

"Vivendo adesso"

"Spiccare il volo"

"L'amore altrove"

"Rimani così"

"Non passa mai"

"Il mio giorno più bello nel mondo"

"Cambio direzione"

"Senza vento"

"La sorpresa"

"Stavo seduto"

"Venerdì"

"Dove il mondo non c'è più"

"Raccontami"

"L'ultima poesia"

"Per farti tornare"

"Angelo"

"Così diversa" (con Elodie)

"Tutta colpa mia" (cantata da Elodie)

"Cancellarti per sempre"

"La tua bellezza"

"Affogo baby"

"Dovrebbe essere così"

"Sto già bene"

"Meravigliosa"

"Nuova luce"

"Migliore"



BIS:

"Sulla pelle"

"Era una vita che ti stavo aspettando"

"Guardami amore"

"L'amore sa"