La cantautrice scozzese è tra gli ospiti della settima puntata del serale di "Amici", in onda questa sera, sabato 6 maggio, su Canale 5 (qui le anticipazioni). I più se la ricordano per la hit indie rock dalle atmosfere un po' country "This is the life", con cui si fece conoscere nel 2008: ma cosa ha fatto dopo quella canzone Amy Macdonald?

"This is the life" ottenne un discreto successo in diversi paesi europei: si spinse fino alla prima posizione in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Olanda e riuscì ad aggiudicarsi diversi dischi d'oro e di platino. In Italia non riuscì a conquistare la vetta della classifica: si fermò alla seconda posizione, conquistando un disco d'oro.

Con i suoi successivi lavori Amy Macdonald ha provato a replicare il successo di "This is the life": nel 2010 è uscito l'album "A curious thing", nel 2012 "Life in a beautiful light". I dischi sono andati piuttosto bene, a livello di vendite (anche se non sono riusciti a raggiungere i numeri dell'album d'esordio "This is the life", che nel Regno Unito vendette circa 900.000 copie), ma la cantautrice non ha avuto tra le mani altre hit come "This is the life".

Il suo ultimo album in studio è "Under stars" ( leggi qui la nostra recensione ), uscito lo scorso febbraio: il disco è stato anticipato dal singolo "Dream on", mentre lo scorso marzo è uscito il secondo singolo "Automatic".