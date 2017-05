Carl Brave e Franco 126 si sono fatti conoscere grazie ad una serie di canzoni pubblicate su YouTube e hanno ora pubblicato il loro album d'esordio, "Polaroid": ma chi sono?

Si tratta di un duo rap romano formato dal ventottenne rapper e produttore Carlo Luigi Coraggio (Carl Brave) e dal venticinquenne rapper Franco Bertolini (Franco 126). I due si sono conosciuti quando Carl Brave, dopo aver fatto parte del gruppo Molto Peggio Crew (nato nel 2007), ha debuttato come solista con l'EP "Brave EP" e ha cominciato a collaborare con i membri della crew trasteverina dei 126 (o CXXVI, come si chiamano loro), della quale faceva - anzi, fa tutt'ora parte - Franco 126.

Carl Brave ha cominciato a lavorare insieme a Franco 126 ad un disco, "Fase Rem", che in realtà non è mai stato pubblicato. Da una semplice collaborazione, il progetto si è trasformato in un vero e proprio duo: verso la fine del 2016 i due rapper hanno cominciato a pubblicare su YouTube le canzoni nate dalla loro collaborazione, da "Solo guai" alla recente "Pellaria", passando per "Sempre in 2" (che ha da poco superato il milione di visualizzazioni), "Polaroid", "Lucky Strike", "Enjoy", "Tararì tararà", "Perfavore", "Noccioline" e "Alla tua".

Le canzoni sono state ora raccolte nell'album "Polaroid", che più che vero e proprio disco loro preferiscono definire una manciata di canzoni (dieci in totale) che rappresentano altrettanti rullini di una polaroid. Le canzoni, in effetti, sono istantanee della vita dei due rapper e di quello che gli gira intorno: le canzoni sono tutte ambientate a Roma e sono stralci di quotidianità, tra messaggi sul cellulare, serate e drink. A livello di suoni sono un po' rap, un po' pop: loro non nascondono di ascoltare cantautori simbolo della romanità (da Califano a Venditti, passando per i Tiromancino), ma al tempo stesso si lasciano influenzare molto da rapper come Dargen D'Amico, i Sottotono e il Neffa degli esordi.

"Polaroiod" non è ancora arrivano nei negozi di musica: una prima tiratura in edizione limitata del disco era acquistabile fino a poche ore fa in rete, ma ora è andata sold out. L'etichetta per la quale Carl Brave e Franco 126 incidono è Bomba Dischi, già dietro a un fenomeno come Calcutta.

Carl Brave e Franco 126 hanno in programma due date dal vivo, una l'11 maggio, l'altra il 13, entrambe agli Ex Magazzini di Roma.