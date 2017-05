Chi sono gli ospiti della seconda puntata dell'edizione 2017 di "I migliori anni", il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, insieme a Anna Tatangelo? Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda questa sera, venerdì 5 maggio.

A rappresentare gli anni '60 italiani ci sarà Wilma Goich con "Gli occhi miei", il brano composto da Mogol (testo) e Carlo Donida (musica) che la cantante ligure presentò in gara al Festival di Sanremo nel 1968 - insieme a Dino. Gli anni '70 saranno rappresentati per quanto riguarda l'Italia da Rossana Fratello, interprete di "Sono una donna, non sono una santa", mentre per quanto riguarda la musica internazionale ci sarà la The Ritchie Family con la sua "The best disco in town".

Tra gli ospiti internazionali della seconda puntata ci saranno anche Holly Johnson (voce dei Frankie Goes To Hollywood, la band che scalò le classifiche con hit come "Relax" e "The power of love") e il fondatore dei Level 42 Mark King.

Tornando alla musica italiana: Teresa De Sio, reduce dall'esibizione sul palco del Concerto del Primo Maggio, canterà "Voglia 'e turnà", mentre Marco Armani tornerà a segnalarsi al pubblico con la sua hit "Tu dimmi un cuore ce l'hai". A rappresentare gli anni '90 italiani ci saranno i Jalisse, che nel 1997 salirono alla ribalta grazie a "Fiumi di parole", la canzone con cui Alessandra Drusian e Fabio Ricci vinsero il Festival di Sanremo di quell'anno. Peppino Di Capri, invece, sarà protagonista dello spazio "Jukebox", con una carrellata dei suoi successi, da "Roberta" a "Champagne".