Nel box di singoli "7 Inches For Planned Parenthood" che uscirà come benefit per l'associazione Planned Parenthood sono presenti, come già riportato, contributi di grossi nomi come Björk, Bon Iver, Sleater-Kinney, Foo Fighters, Matt Berninger (National), Bryce Dessner, Chvrches...

Uno dei molti artisti presenti è il compianto Elliott Smith. Il contributo del cantautore deceduto nel 2003 è una versione dal vivo inedita del brano “Pretty (Ugly Before)”, che è già possibile ascoltare in streaming:

La canzone in questa versione è stata registrata nel 1999 presso il locale losangelino Largo; peraltro Mark Flanagan - il proprietario del locale - ha spiegato che Smith quella sera eseguì la canzone per la prima ovlta in assoluto dal vivo: si trattò, quindi di un debutto in tutto e per tutto.