Gli Slipknot celebrano il superamento del tetto del miliardo di visualizzazioni nel loro canale YouTube con un video speciale.

Si tratta di una versione dal vivo, interattiva e a 360°, di "The Shape" - pezzo originariamente inculso in "Iowa" del 2001. Questa versione live è stata girata durante il Knotfest del 2016.

Il 25 settembre del 2016, giorno delle riprese, la band ha suonato "The Shape" per la prima volta in assoluto dal vivo; in quell'occasiome, infatti, gli Slipknot eseguirono tutto "Iowa" dal vivo.