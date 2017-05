Il Dj e produttore britannico Rusko ha annunciato ai fan, per mezzo del suo account Twitter ufficiale, di essere stato colpito da una rara forma di cancro allo stomaco:

"Sono tornato in Gran Bretagna, dove sto iniziando le cure per combattere un linfoma gastrico, un tipo di cancro allo stomaco. Purtroppo non potrò esibirmi dal vivo quest'estate, anche se ho ancora un sacco di musica pronta a uscire, che è fortissima. Nel frattempo me ne starò un po' tranquillo, adesso sapete perché. Grazie a tutti per il supporto"

Classe 1985, originario di York, Christopher William Mercer - questo il nome all'anagrafe dell'artista - è uno degli esponenti più in vista della corrente dubstep britannica: lo scorso 25 aprile il Dj aveva annunciato - sempre sui suoi canali social - l'interruzione del suo tour in nordamerica (e la conseguente cancellazione degli show previsti a Colorado Springs, Salt Lake City, Columbus e Buffalo) per "un'improvvisa indisposizione".