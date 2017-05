Max Gazzè per l'estate 2017 ha in cantiere ben tre diversi progetti per spettacoli live.

Innanzitutto sarà impegnato in un nuovo tour, un concerto rock con sei elementi sul palco (collaboratori storici, musicisti che lo hanno affiancato

nelle avventure musicali più sperimentali e nei maggiori successi: Giorgio Baldi, Francesco De Nigris, Dedo, Cristiano Micalizzi e Clemente Ferrari).

Poi il cantautore si unirà ad alcuni vecchi amici: il 15 e il 16 luglio, infatti, sarà a Barolo insieme a Carmen Consoli e Daniele Silvestri, per

una produzione esclusiva del Festival Collisioni. Qui i tre suoneranno insieme in acustico, prima, e con le rispettive band dopo, per "la notte

più lunga del festival". Questo sarà l'unico concerto in cartellone con un cast italiano.

Infine Gazzè si presenterà insieme ad Alex Britti all'Auditorium Parco della Musica a Roma il 31 luglio e 1 agosto per lo spettacolo "In missione per conto di Dio". In questo frangente i due artisti torneranno alle loro radici comuni, che affondano nel blues.

Queste le date confermate estive di Gazzè per ora confermate:

GIUGNO

4 Blegny (Belgio), Blegny-Mine- La Giornata Italiana 2017

23 Solofra (Av) – Piazza San Michele

30 Senigallia (An) – Caterraduno

LUGLIO

7 Cremona – Piazza del Comune

14 Barolo (Cn), Collisioni Festival

15 Barolo (Cn), Collisioni Festival

20 Varallo (vc) Alpàa Festiva

31 - Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica (con Alex Britti)

AGOSTO

1 - Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica (con Alex Britti)

4 Ceglie Messapica (Br) – Ceglie Summer Festival c/o Piazza Plebiscito

5 Taurisano (Le) – Area Mercatale

15 Follonica (Gr) - Follonica Summer Festival

22 Forte dei Marmi (Lu) – Villa Bertelli

26 Pattada (SS) – Campo Sportivo