Pete Doherty ha vissuto in Francia per diverso tempo, e non si è tirato indietro in questi giorni tesi in cui si decide chi sarà il prossimo presidente d'oltralpe. Domenica si svolgerà il ballottaggio tra Marine Le Pen ed Emmanuel Macron, e il cantante Libertines, Babyshambles ha cantato ieri ad un concerto a Parigi, Place de la Republique assieme ad altri 30 artisti, in una manifestazione contro la candidata dell'estrema destra.

Doherty ha detto che il mondo chiuso e razzista che vuole la Le Pen "non è una minaccia distante: è un'ombra che è già alla porta". La canzone cantata è "Hell to pay at the gates of heaven", dall'album "Hamburg Demonstrations". Ecco il video: