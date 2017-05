The Orchard, distributore digitale di proprietà di Sony, implementa la sua presenza in Europa con l'acquisizione di due distributori indipendenti rivali: il tedesco Finetunes e il norvegese Phonofile.

Con queste due acquisizioni, sono quattro i distributori indipendenti europei inglobati da Sony in poco più di un anno: l'azienda ha già acquistato Essential Music & Marketing (UK) e Century Media (DE) nel 2016 per un prezzo complessivo di poco meno di 16 milioni di dollari. Le etichette distribuite da Finetunes e Phonofile avranno accesso ai servizi di The Orchard in oltre 25 territori in tutto il mondo.

Questi servizi comprendono vendite e distribuzione fisica, marketing digitale, promozione di playlist, marketing interattivo, pubblicità digitale, licensing, sincronizzazione, servizi video, raccolta ed elaborazione dei diritti d'autore.

Brad Navin, CEO di The Orchard, ha commentato: