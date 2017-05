Benché, all'epoca, non fosse stato accolto esattamente con tutti gli onori dalla critica contemporanea, il doppio album che la band di Mick Jagger e Keith Richards consegnò agli annali 45 anni fa, il 12 maggio 1972, è diventato negli anni uno dei dischi più importanti nella storia del rock, nonché fiore all'occhiello nella lunga e assortita discografia dei Rolling Stones: registrato in circostanze leggendarie - per lo più nella villa di Richards a Nellcôte, nel sud della Francia, sorta di porto franco per artisti, spacciatori, imbucati e drop out di ogni genere e sorta - in un periodo di relativa tensione tra i due motori creativi della band britannica, "Exile on Main St." resta uno degli album più completi, ambiziosi e sfaccettati mai pubblicati dal gruppo di "Brown Sugar".

Per celebrarne il quarantacinquesimo anniversario dalla pubblicazione, Rockol ha assemblato uno speciale che vi offrirà diversi scorci sui dietro le quinte del successore di "Sticky Fingers", contestualizzandolo nel periodo storico nel quale fu creato: oltre ai retroscena delle allucinanti session nella cantina della villa di Nellcôte, non mancherà una selezione di registrazioni dal vivo dei brani inclusi nella tracklist del disco e un'approfondita lettura critica dello stesso. Buona lettura!

"Exile on Main Street" compie 45 anni, lo speciale di Rockol:

