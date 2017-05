“Strenght of a woman” è il 13° lavoro in studio di Mary J Blige, cantante soul e r&b di New York. Anche in questo disco la Blige racconta di sé e delle sue vicende personali – in questo caso il fatto scatenante è il burrascoso divorzio con il marito manager Kendu Isaacs. Dopo il disco londinese del 2014 dove duettava con Disclosure e Sam Smith, torna qui ai classici suoni che mescolano r&b e hip-hop con i featuring tra gli altri di Kanye West, Missy Elliot e Badbadnotgood.

“Strenght of a woman” è un disco che pur in assenza di singoloni killer, conferma ancora una volta il carattere di una grande soul singer che non solo non si arrende di fronte agli imprevisti della vita, ma li trasforma in bellezza.

