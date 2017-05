Brutte notizie: un tumore al cervello ha portato via C'el Revuelta, bassista dell'ultima incarnazione "storica" dei Black Flag, quella che si sciolse nel 1986, e della reunion lampo del 2003. C'el non ha inciso nulla in studio con la leggendaria hardcore band.

Nel luglio del 2016 gli era stato diagnosticato un cancro al cervello; dopo un'operazione per rimuovere la massa tumorale, C'el si è sottoposto a varie terapie per combattere la malattia; era stata anche creata una pagina su Gofundme per raccogliere donazioni al fine di pagare le cure e i trattamenti.

Purtroppo, dopo un anno circa di battaglia, C'el è mancato il 3 maggio.