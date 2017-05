Halsey - vero nome Ashley Nicolette Frangipane - pubblicherà il suo secondo album "Hopeless Fountain Kingdom" il prossimo 2 giugno. Dopo aver condiviso un primo estratto intitolato "Now Or Never", la performer statunitense ha pubblicato una nuova traccia.

Il titolo è "Eyes Closed" e la canzone è stata trasmessa in anteprima mondiale tramite lo show radiofonico di Zane Lowe su Beats Radio 1. Ecco il brano:

"Hopeless Fountain Kingdom" è un concept che ha visto Halsey rivisitare in chiave moderna la storia di "Romeo e Giulietta" di Shakespeare: i protagonisti sono un ragazzo e una ragazza che devono combattere per far valere il loro amore.