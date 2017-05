Paul McCartney ha condiviso, tramite il proprio sito ufficiale, una versione demo inedita del brano "Back On My Feet", canzone che nella sua versione definitiva comparve come b-side del singolo "Once Upon A Long Ago" del 1987.

Si tratta di una traccia scritta a quattro mani con Elvis Costello e che precede la collaborazione per l'album "Flowers In The Dirt" del 1989 - il disco che contiene quattro brani scritti con Costello.

Ecco quindi la versione demo, fino a ora del tutto inedita e - pare - mai uscita neppure in dischi bootleg... una vera chicca riesumata dall'oblio totale.

Macca ha anche reso disponibile questa demo per il download gratuito, tramite il suo sito.