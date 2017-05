Le case delle megastar sono, di norma, super-case. Il che significa che sono grandi, accessoriate, in posizioni da sogno e ovviamente costosissime. Per cui, in barba alla crisi immobiliare, hanno sempre prezzi da infarto... come il doppio attico messo in vendita dall'ex Police Sting: la sua casa a New York, con vista su Central Park, è infatti sul mercato alla modica cifra di 56 milioni di dollari.

Il tutto per 1.500 metri quadri con camera da letto padronale (che da sola occupa il secondo piano di casa), due stanze da letto per gli ospiti con bagno dedicato, due bagni di servizio, una cabina armadio, una vasca da bagno gigante con vista su Manhattan, una cucina (con due frigoriferi, quattro forni e tre lavastoviglie), una sauna e un bagno turco con 400 metri di terrazza riscaldata e tanto di tettoia.

Secondo una stima del "NY Post", il mantenimento di questo appartamento duplex ammonterebbe a più di 10.000 dollari al mese.

Ad ogni modo, Sting e la moglie Trudie non si allontaneranno molto dall'appartamento, visto che hanno comprato un palazzetto di tre piani al numero 220 di Central Park.