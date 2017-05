Gwen Stefani, caposquadra a "the Voice" edizione statunitense, ha guidato i due cantanti del suo team, Hunter Plake e Brennley Brown, in una esecuzione di "Fix you" dei Coldplay, conclusa con l'intervento di un coro gospel.

Nella stessa puntata, Alicia Keys, anche lei caposquadra, ha cantato "(You make me feel like) A natural woman" di Aretha Franklin insieme ai due cantanti della sua squadra, Vanessa Ferguson e Stephanie Rice.