Dell'EP "Deliverance" di Prince vi abbiamo già raccontato: l'annuncio dell'uscita, l'intervento dei gestori dell'eredità dell'artista per impedire la diffusione del disco, la sentenza che accoglieva questa richiesta dietro il pagamento di un milione di dollari di cauzione . Le canzoni dell'EP sono comparse brevemente in rete, abbastanza perché potessimo ascoltarle e recensire il disco mai uscito.

Ora i gestori dell'eredità di Prince sono stati chiamati a versare la cauzione di un milione di dollari, se vogliono che l'EP continui a non essere pubblicato; e dovranno farlo entro le cinque del pomeriggio del 12 maggio. L'avvenuto pagamento estenderà il divieto di pubblicazione fino al 22 maggio compreso.

L'EP "Deliverance" contiene sei brani registrati da Prince fra il 2006 e il 2008 insieme al fonico Ian Boxhill - il quale, secondo i custodi dell'eredità del musicista di Minneapolis, non detiene la proprietà di quei brani e quindi non è legittimato a commercializzarli.

La RMA, cioè l'etichetta Rogue Music Alliance, che aveva annunciato la pubblicazione dell'EP, sostiene intanto che il giudice ha vietato la diffusione commerciale dell'EP, ma non della singola canzone "Deliverance", che attualmente è in vendita su un sito apposito creato dalla RMA.