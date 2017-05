I Black Grape di Shaun Ryder hanno annunciato che è in arrivo il loro primo album in 20 anni e si intitolerà “Pop voodoo”, uscirà il 7 luglio. Il primo singolo del disco è "Everything you know is wrong".

Lo scrittore Irvine Welsh (“Trainspotting”) dice: "Sono lieto di segnalare che i Black Grape sono tornati in pista con il nuovo album “Pop voodoo” che fa davvero scappare dalle discoteche. I giochi di parole di Shaun non sono mai più devastanti. Colpisce facili bersagli (Trump) e anche quelli più oscuri...beh, scopritelo da voi. Il mondo è in difficoltà in questo momento, la merda regna più che mai perversamente mascherata da candore. Abbiamo bisogno di intelligenza e spirito ora più che mai. Questo album ne ha a profusione”.

Ascolta qui il singolo “Everything you know is wrong”.