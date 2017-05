Il Sunday Times ha compilato la sua annuale lista delle cento persone più ricche del Regno Unito. Noi focalizziamo l’attenzione sulla classifica dedicata ai ‘paperoni’ ai soli musicisti britannici.

In cima a questa lista con una fortuna stimata in 780 milioni di sterline si issa l’ex Beatles Paul McCartney davanti al compositore Andrew Lloyd Webber e alla band irlandese degli U2. L’artista più ricco sotto i trent’anni (unico presente nelle prime venti posizioni della classifica) è la cantautrice londinese Adele che nel corso dell’ultimo anno ha accresciuto il suo patrimonio di ben 40 milioni di sterline a seguito della pubblicazione dell’album “25” e del conseguente tour.

Questa la Top 20: (a fianco dell’importo del patrimonio la variazione in milioni di sterline rispetto all’anno precedente)

1. Paul McCartney: £780m (Up £20m)

2. Andrew Lloyd-Webber: £740m (Up £25m)

3. U2: £548m (Up £48m)

4. Elton John: £290m (Up £10m)

5. Mick Jagger: £250m (Up £15m)

6. Keith Richards: £235m (Up £15m)

7. Olivia and Dhani Harrison: £210m (Down £10m)

8= Michael Flatley: £200m (Up £2m)

8= Ringo Starr: £200m (No change)

10. Sting: £185m (No change)

11= Eric Clapton: £170m (Up £10m)

11= Rod Stewart: £170m (Up £10m)

13. Roger Waters: £165m (Up £5m)

14. Tom Jones: £160m (Up £5m)

15. Tim Rice: £152m (Up £2m)

16. Robbie Williams: £150m (Up £5m)

17. Ozzy and Sharon Osbourne: £140m (Up £5m)

18. Charlie Watts: £130m (Up £10m)

19= Adele: £125m (Up £40m)

19= Brian May: £125m (Up £5m)