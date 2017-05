Nell’Heavy metal pub si possono gustare i beveraggi migliori, al banco o comodamente seduti. E per la bevuta di oggi è consigliabile mettersi a proprio agio, magari su un bel divanetto, per assaporare ogni istante della goduria musicale che solo i Queensryche sono in grado di procurare.

30 anni abbondanti di carriera, uno status da leggende e nessuna intenzione di abbassare il tiro: questi sono i Queensryche, una delle formazioni più blasonate del progressive metal mondiale.

La band di Bellevue (Washington) fin dai primi passi, all’inizio degli anni Ottanta, si dimostra speciale: mentre i colleghi battono il sentiero del metal che sposa la melodia (la nascita del pop metal), portando a estreme conseguenze il discorso di gruppi come Kiss, Van Halen e Aerosmith, i Queensryche tendono invece verso l’eredità di Queen, Pink Floyd e King Crimson. Suoni dilatati, cerebrali, carichi di significati e sottotesti, ma rinvigoriti dall’energia del metal.

Il loro periodo d’oro, quello dei dischi che hanno segnato la storia dell’heavy, è compreso fra il 1984 e il 1988. Titoli come “The warning”, “Rage for order” e “Operation: mindcrime” sono vere pietre miliari del genere e sono stati riconosciuti come tali fin dal primo momento... cosa che spesso, invece, avviene a posteriori: questa è un’ulteriore riprova della qualità di quel materiale.

Dopo un altro ottimo disco – “Empire”, del 1990, che conteneva alcuni singoli dal potenziale commerciale elevatissimo – il gruppo entra in una sorta di routine, per cui continua il ciclo di uscite e tour, ma sostanzialmente sembra avere momentaneamente smarrito il tocco magico – complice anche la confusione creata sulla scena musicale dalla comparsa del grunge.

Per tutti gli anni Novanta i Queensryche combattono con un pubblico che sembra meno ricettivo alle loro proposte musicali e devono anche affrontare l’uscita dal gruppo del chitarrista e co-fondatore Chris DeGarmo. È il nuovo secolo a portare una sferzata di energia alla band, che torna a essere più determinata e si impegna in una serie di progetti fra cui il sequel di “Operation: mindcrime” e un album dedicato ai reduci di guerra.

Nel 2012 il cantante Geoff Tate – una delle colonne del sound dei Queensryche – viene licenziato: è l’inizio di una battaglia legale per l’utilizzo del nome del gruppo, che Tate però perde. Il suo posto viene preso dall’ex Crimson Glory Todd LaTorre... un elemento che certamente non fa rimpiangere il suo illustre predecessore, per voce, carisma e “storia”. E, infatti, i Queensryche sembrano rinascere, con l’apporto di questo nuovo componente.

La leggenda continua...