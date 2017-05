E' stata resa disponibile in Rete una selezione delle canzoni che andranno a comporre la colonna sonora del musical "Girl From The North Country", pièce dedicata al gigante di Duluth omonima al brano che compare come seconda traccia del secondo album in studio di Bob Dylan, "The Freewheelin' Bob Dylan" del 1963: i brani - “Sweetheart Like You” (da "Infidels" del 1983) e “You Ain’t Goin’ Nowhere” (pubblicata ufficialmente nel '71 sotto forma di registrazione dal vivo in "Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II") - sono stati riletti dai venti elementi del cast del musical, accompagnati dall'ensemble che sarà di scena al Vic Theater di Londra, dove lo spettacolo aprirà i battenti nel corso della prossima estate.

Sempre nella capitale britannica l'artista ha fatto debuttare la prima branca del suo tour successiva all'assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura, avvenuta lo scorso mese di ottobre.