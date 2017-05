Sulle richieste avanzate dagli artisti ai live promoter è fiorita, negli anni, una letteratura invidiabile, che ha nei rider - i documenti che vincolano gli organizzatori ai desiderata delle star - i suoi testi sacri: dalle semileggendarie M&M's marroni invise ai Van Halen all'assortimento di alcolici preteso dal frontman dei Guns N' Roses, gli impresari di tutto il mondo negli ultimi decenni si sono trovati a fare i conti che le esigenze più assurde che mente umana abbia mai avuto modo di partorire.

Alla legge della star capricciosa non è venuta meno la popstar canadese di "Purpose": il giornalista indiano Arjun S Ravi è venuto in possesso del rider che Justin Bieber ha presentato in vista della sua esibizione in programma a Mumbai il prossimo 10 maggio.

Il cantante, nella lista delle condizioni necessarie e sufficienti affinché il suo show abbia luogo, ha inserito un "cofanetto pieno di olii essenziali e incensi", una vasca idromassaggio Jacuzzi, e un assortimento di cibo che spazia dalle caramelle gommose alle verdure stagionate con relativo condimento, senza dimenticare dei fiori viola, esclusi i lillà.

Perché l'artista non si annoi durante i tempi morti, sono state date disposizioni affinché dieci container contenenti "un tavolo da ping pong, una Playstation, un hoverboard e un tavolo per massaggi" vengano trasportati all'interno della venue, insieme all'indispensabile per trascorrere qualche ora in un camerino, ovvero un set di divani, "una lavatrice, un frigorifero, una tappezzeria adeguata e un armadio". E per combattere il morsi della fame? Cinque - cinque - chef di altissimo livello dovranno restare a disposizione del cantante per tutti e quattro i giorni della sua permanenza nel paese, servendo - ogni giorno - cinque piatti diversi uno dall'altra. Ma - e qui c'è il vero tocco di genio (del male) - "nominati ognuno con una canzone di Bieber". Altro che M&M's marroni...