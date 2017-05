La band post-hardcore di El Paso, Texas, ha reso disponibile in streaming gratuito un nuovo brano, intitolato "Pendulum in a Peasant Dress", quarto estratto - dopo “Hostage Stamps”, “Governed by Contagions” e “Incurably Innocent” - di "in•ter a•li•a", il nuovo disco di inediti in studio degli At The Drive-In, ideale successore di "Relationship of Command", il loro album più famoso pubblicato ormai diciassette anni fa.

"in•ter a•li•a" è atteso nei negozi per il prossimo venerdì, 5 maggio: la band capitanata da Cedric Bixler-Zavala e Omar Rodríguez-Lopez promuoverà la propria nuova fatica in studio con un'unica data in Italia prevista per il prossimo 22 agosto al Carroponte di Sesto San Giovanni, nell'hinterland nord di Milano.