Ora di cambiamenti, nella line-up della band di Seattle, Tyler Ramsey e Bill Reynolds - rispettivamente chitarrista e bassista - hanno annunciato la loro decisione di abbandonare la formazione. Ognuno ha spiegato la decisione con un post sul proprio profio social. Ramsey scrive:

Sicuramente ci siamo divertiti, e sono certo che mi mancherà la bella famiglia disfunzionale che eravamo diventati. Pubblicherò un disco e andrò in tour quest'autunno, e non vedo l'ora.

Reynolds, invece, su Facebook

E' ora di produrre dischi, dedicarmi alla fotografia. E chissà, un giorno tornare in tour.

Il gruppo, nel giugno del 2016, ha pubblicato "Why are you OK": la prossima estate arriverà nel nostro paese per un unico appuntamento che vedrà Ben Bridwell e compagni presentare al pubblico italiano i brani del disco. I Band of Horses saranno in scena a Torino: il gruppo si esibirà sul palco del Todays Festival domenica 27 agosto. I biglietti sono già in vendita su www.ticketone.it. Il prezzo del biglietto è di 25 euro, esclusi diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.