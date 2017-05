La notizia dell'uscita di un'edizione speciale per il ventennale di "OK computer" ha mandato in tilt i fan della band di Thom Yorke. "OKNOTOK" - questo il titolo della nuova versione dello storico album, in uscita il 23 giugno - conterrà 8 b-side e le registrazioni in studio originali di "I promise", "Lift" e "Man of war", brani inediti, ma già circolanti in forma di bootleg.

In particolare "Lift" è un oggetto del desiderio dei fan, e il chitarrista Ed O'Brien, intervistato dalla BBC, ha raccontato una storia interessante sul brano: sostanzialmente venne cassato perché troppo simile alle cose precedenti, e con il rischio di diventare un singolo di successo

L'abbiamo suonata ad un concerto con Alanis Morissette, è una canzone interessante. E vedemmo il pubblico alzarsi rapito, perché era contagiosa. Era una canzone epica. Se l'avessimo messa sul disco ci avrebbe portato da un'altra parte: probabilmente avremmo venduto molti più dischi, se l'avessimo gestita in un certo modo, come ci dicevano tutti. In maniera subconscia abbiamo ucciso quella canzone perché se "OK Computer" fosse diventato come un disco di Alanis, come "Jagged Little Pill", ci avrebbe ucciso. "Lift” ha questa magia e quando entrammo in studio fu come avere una pistola puntata alla tempia: troppa pressione.

Ascoltate e giudicate voi:

La ristampa di "OK computer" uscirà anche in versione box set: tre vinili 33 giri da 180 grammi e un libro con copertina rigida e con opere d'arte e i testi di tutti i brani. Inoltre, ci saranno: un quaderno con 104 pagine di appunti di Thom Yorke dell'epoca, un libretto di bozze con 48 pagine di schizzi di Donwood e Tchock e un mixtape su cassetta C90 compilato dalla band e tratto dagli archivi delle session e dai demo tapes per "OK computer".