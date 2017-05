I campani Psychopathic Romantics si sono formati nel 2005 e sono composti da Mario La Porta aka ‘Dust’, Vincenzo Tancredi, Augusto De Cesare e Filippo Santoiemma. Nel 2007 esce ”Altered education” e nel 2010 “Pretty prizes”, entrambi autoprodotti. Nel 2012 fanno circolare sul web 3 brani in italiano sotto il titolo “Materiale non destinato al consumo umano”. Nel 2014 esce un omonimo EP, sempre autoprodotto. A marzo 2015 firmano con la label Freakhouse Records e un mese più tardi pubblicano l’album “Bread and circuses”.

Cari amici di Rockol, per il nostro #nofilter abbiamo scelto di farvi entrare nella nostra sala prove. E' il nostro 'ring' dove spesso si combattono leggendarie battaglie (creative, s'intende!) ma nonostante tutto c'è per noi quattro un forte senso di 'domestico' che pervade la stanza. Qui siamo in tre ad eseguire una versione busker del brano "Thank you", tratto dall'album "Bread and circuses" disponibile sulle principali piattaforme digitali. Perché abbiamo scelto questo brano?Mah, diciamo che in fondo c'è sempre un buon motivo per dire "grazie". Il karma poi ne giova.