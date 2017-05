Sono cominciate, a Vancouver, le prove del tour per il trentennale di "The Joshua Tree", che debutterà il prossimo 12 maggio nella città canadese. Dopo l'inizio dell'allestimento scenografico e le prove luci, la band è arrivata in Canada il 24 aprile.

Secondo quanto riportato da fan site degli U2 come U2Place a AtU2, la band ha cominciato anche le prove musicali, iniziando a suonare i brani che verosimilmente comporranno la scaletta del tour. Diverse sorprese, in questo primo giro di prove. La parte del leone l'ha fatta ovviamente "The Joshua Tree", che verrà suonato per intero, con i fan che aspettano di sentire dal vivo brani-rarità "Red Hill Mining Town" (recentemente pubblicata come singolo in una nuova versione), "In God's Country" e "One tree hill". Tra le chicche notate dai fan, la citazioni di "Gloria" durante "Exit" e "El Pueblo Vencera" durante "Mothers of the disappeared", come nel tour dell'87. Ma la band ha provato anche "Ultraviolet", da "Achtung baby" e "Miss Sarajevo" (originariamente incisa per il progetto Passengers, con Luciano Pavarotti), che non vengono suonate dal 360° tour del 2009-2011.

Secondo quanto riportano alcuni fan, che campeggiano fuori dal BC Place Stadium di Vancouver, la band ha provato anche una canzone sconosciuta. Ecco alcuni frammenti rubati dai fan e postati su Twitter.

Questo l'elenco delle canzoni finora provate. Il Joshua Tree Tour 2017 farà tappa a Roma i prossimi 15 e 16 luglio.

"Pride"

"Where The Streets Have No Name"

"I Still Haven't Found What I'm Looking For"

"With Or Without You"

"New Year's Day"

"Bullet The Blue Sky"

"Exit"

"Miss Sarajevo"

Nuova canzone

"Red Hill Mining Town"

"Sunday Bloody Sunday"

"New Year's Day"

"Bullet The Blue Sky"

"One Tree Hill" (solo chitarra)

"Running To Stand Still" (solo tastiere)

"Bullet The Blue Sky"

"Running To Stand Still"

"Red Hill Mining Town"

"In God's Country"

"Trip Through Your Wires"

"One Tree Hill"

"Exit" (con "Gloria)

"Mothers Of The Disappeared" (con "El Pueblo Vencera")

"Beautiful Day"

"Ultraviolet"

"One"

"Miss Sarajevo"

Nuova canzone