La Società Italiana Autori ed Editori ha espresso "soddisfazione" per la dichiarazione congiunta dei ministri della cultura italiano e francesce Dari Franceschini e Audrey Azoulay che impegna i due paesi a tutelare e promuovere - soprattutto territorialmente - la proprietà intellettuale e il diritto d'autore: "La dichiarazione congiunta sul diritto d’autore firmata ieri dal Ministro dei Beni delle attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, e dal Ministro della Cultura e della Comunicazione della Repubblica francese, Audrey Azoulay, rappresenta un passo importantissimo a conferma che l'industria della cultura e della creatività è strategica per il nostro Paese, ribadendo il principio della territorialità del diritto d'autore come fattore imprescindibile per la diffusione e la tutela di tutti i repertori autoriali", ha spiegato in una nota il presidente di SIAE Filippo Sugar, "L’impegno dei due Paesi evidenzia non solo come la riforma debba essere parte integrante di una autentica strategia europea di valorizzazione dei contenuti creativi e degli autori nell'era digitale, ma è in linea con la lettera promossa da SIAE e sottoscritta dalle diverse Associazioni di categoria, consegnata proprio al Ministro Franceschini lo scorso mese di gennaio in occasione della seconda edizione di Italia Creativa. SIAE e le Associazioni di tutti i settori di Italia Creativa hanno chiesto al Governo attenzione e particolare sostegno nella difesa dell’intera filiera dalle concrete minacce allo sviluppo e nella protezione dei diritti degli autori dei contenuti creativi e culturali in Europa nella proposta di ‘Direttiva Copyright’. L’accordo siglato dal MIBACT con il Ministro della Cultura francese è un passo fondamentale per una sfida che, a livello europeo, rappresenta 7 milioni di lavoratori, che operano nelle industrie creative e culturali e che necessitano di particolare attenzione e tutela”.