Francesco Gabbani arriva su TIMMusic – la piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming – dopo la vittoria al Festival di Sanremo, dove ha conquistato anche il Premio TIMMUSIC, con una RadioPlaylist esclusiva in cui ha presentato, in un’intervista disponibile sull’App, il suo nuovo album di inediti “Magellano”.

Nell’intervista per TIMMusic, Gabbani ha raccontato se stesso e gli ultimi due mesi vissuti intensamente grazie al successo di “Occidentali’s Karma” che, con oltre 102 milioni di visualizzazioni su YouTube, si appresta a rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest. Nella RadioPlaylist troviamo tutte le canzoni e gli artisti che più hanno influenzato il suo percorso artistico: dai Biffy Clyro con “Re-arrange” a Rhianna con “Stay”, dai Beatles con “Eleanor Rigby” a Drake con “Hotline Bling”, da Ed Sheeran con “Shape Of You” a Franco Battiato con “L’era del cinghiale bianco” fino a Fabri Fibra con “Fenomeno”, i Baustelle con “Amanda Lear”, Bob Marley con “Buffalo Soldier”, Stevie Ray Vaughan con “Pride And Joy” e Max Gazzè con la sua “La vita com’è”.

Una menzione speciale è andata a Franco Battiato che con la sua opera ha segnato più di ogni altro la musica di Francesco Gabbani:

Franco Battiato è un grande riferimento per me. Con brani come “L’era del cinghiale bianco” o “Centro di gravità permanente” è riuscito, tramite una semplicità melodica accessibile a tutti, a comunicare e suggerire delle riflessioni più profonde sul nostro modo di vivere».

