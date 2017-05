Prossima a pubblicare il suo primo album in studio come solista dopo lo scioglimento dei Gossip, "Fake sugar", la cantante statunitense arriverà in Europa a settembre per presentare dal vivo il suo nuovo lavoro e per l'occasione sarà in concerto anche nel nostro paese.

Beth Ditto arriverà in Italia per un'unica data in programma il prossimo 30 settembre al Fabrique di Milano. I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita dalle 9 di giovedì 4 maggio su Io Vado Club, mentre dalle 9 di venerdì 5 maggio sarà possibile acquistarli anche sul circuito TicketOne.

"Fake sugar" uscirà il 16 giugno: il disco è stato anticipato dal singolo "Fire".