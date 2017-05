Un messaggio piuttosto criptico pubblicato sul sito ufficiale di Robert Plant sembra alimentare le voci relative ad una possibile reunion con i membri originali della leggendaria rock band di "Stairway to heaven", Jimmy Page e John Paul Jones, della quale si è più volte parlato nel corso degli ultimi mesi.

Il messaggio, a dire il vero, è stato pubblicato sul sito del cantante un mese fa, ma nessuno se ne era accorto finché: a farlo notare, nelle ultime ore, sono stati alcuni siti dedicati ai Led Zeppelin, in primis LedZepNews. In sostanza: aprendo il sito di Robert Plant ci si ritrova di fronte ad un'immagine nera e alla scritta "Any time now...", ovvero "Da un momento all'altro...".

Bisogna ricordare, però, che da ormai diversi mesi Robert Plant è al lavoro su un nuovo album insieme ai Sensational Space Shiters: il messaggio comparso sul sito del cantante, dunque, potrebbe anche riferirsi anche al nuovo progetto discografico di Plant.

LedZepNews ha provato però ad indagare e ha messo insieme alcune informazioni prese qui e là sui social dei membri originali della band: secondo quanto riferisce il sito, ci sarebbero state alcune session in studio a Llanuwchllyn (in Galles), nei Real World Studios di Peter Gabriel a Wiltshire (in Ingfhilterra) e negli Electric Lady Studios di New York.