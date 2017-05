Lo scorso anno per celebrare il venticinquesimo anniversario del loro primo e unico album i Temple of the Dog si è riunirono per il primo tour della loro storia. Chris Cornell dei Soundgarden insieme a Stone Gossard, Jeff Ament, Mike McCready e Matt Cameron dei Pearl Jam (ma anche dei Soundgarden) fecero una serie di concerti a Philadelphia, New York, San Francisco, Los Angeles e Seattle.

Il cerchio sembrava essersi chiuso definitivamente in questo modo, ma Chris Cornell, intervistato da Den of Geek, dice che la storia dei Temple of the Dog potrebbe anche non essere finita. "E’ stata davvero un'esperienza straordinaria e credo che siamo tutti motivati ??a fare qualcos’altro. L'unico vero ostacolo è lo stesso di sempre, vale a dire che siamo tutti sempre molto occupati. Quindi, per i prossimi due anni sarà difficile che accada qualcosa. Ma è un qualcosa che vogliamo fare."

Ha poi aggiunto il frontman dei Soundgarden: "Che sia scrivere nuove canzoni o semplicemente fare qualche concerto in giro, magari in qualche parte del mondo in cui non siamo stati, non lo so. Ma tutti vogliamo fare qualcosa".