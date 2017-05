A distanza di vent'anni dalla sua pubblicazione torna nei negozi il terzo album in studio della band capitanata da Thom Yorke: per l'occasione, i Radiohead hanno preparato una speciale ristampa del disco.

La ristampa di "OK computer" è stata battezzata "OKNOTOK" e uscirà il prossimo 23 giugno, sia in formato CD che in formato triplo vinile da 180 grammi: al suo interno troveremo l'album originale, 8 b-sides e le registrazioni in studio originali di "I promise", "Lift" e "Man of war". Tutto il materiale presente in "OKNOTOK" è stato rimasterizzato dai nastri analogici digitali.

Questa ristampa di "OK computer" uscirà anche in versione box set - questa versione verrà spedita da luglio: una scatola nera contenente tre vinili 33 giri da 180 grammi e un libro con copertina rigida e con opere d'arte e i testi di tutti i brani. Inoltre, ci saranno: un quaderno con 104 pagine di appunti di Thom Yorke dell'epoca, un libretto di bozze con 48 pagine di schizzi di Donwood e Tchock e un mixtape su cassetta C90 compilato dalla band e tratto dagli archivi delle session e dai demo tapes per "OK computer".