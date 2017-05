Il Bardo di Duluth ha inaugurato a Londra, con tre concerti ospitati dal Palladium tra venerdì e domenica, il suo nuovo tour, il primo dopo il premio Nobel alla Letteratura che l'Accademia svedese ha deciso di assegnargli lo scorso ottobre.

Dylan si è presentato sul palco del teatro londinese insieme ad una band di cinque elementi: oltre a lui, i chitarristi Tony Garnier, Donnie Herron, Stum Kimball e Charlie Sexton e il percussionista George Receli. La scaletta è stata più o meno la stessa, per tutte e tre le serate - pochissime le variazioni: il cantautore ha aperto le danze con "Things have changed" e la ha chiuse con il dittico del bis "Blowin' in the wind" e "Ballad of a thin man".

Bob Dylan ha suonato sia canzoni tratte dal suo repertorio, sia le canzoni del Grande Canzoniere Americano che ha recentemente inciso per "Triplicate": non sono mancate, dunque, canzoni come "Why try to change me now" (Cy Coleman), o "Melanchioly mood" e "All or nothing at all" (Frank Sinatra).

Il tour terrà impegnato il cantautore in Inghilterra fino alla metà di maggio. Tra giugno e luglio, poi, il cantautore sarà in concerto in alcune città degli Stati Uniti e del Canada.