La band guidata da Gene Simmons, ieri sera, lunedì 1° maggio, ha dato il via dall'Olympijskiy Stadium di Mosca al suo nuovo tour, "Kissworld tour". La serie di concerti terrà impegnati i Kiss fino alla fine del mese: dopo alcune settimane di riposo, poi, il gruppo tornerà ad esibirsi dal vivo tra luglio e agosto. Tra le date in calendario ce ne sono anche due nel nostro paese: i Kiss suoneranno in Italia il 15 e il 16 maggio, rispettivamente a Torino e a Bologna. Ma cosa devono aspettarsi dai concerti i fan italiani?

Il concerto di ieri sera a Mosca ha visto i Kiss suonare una ventina di canzoni. Diciotto, per l'esattezza: da classici degli anni '70 come "Deuce" e "Shout it out loud" fino a pezzi più recenti come "Say yeah" del 2009. In "Psycho circus" Paul Stanley ha raggiunto un piccolo palco in mezzo al parterre, Gene Simmons ha suonato "War machine" su una piattaforma in cima al palcoscenico. Non sono mancati, ovviamente, cavalli di battaglia come "Shock me" e "I was made for lovin' you". Ecco, di seguito, alcuni video e - più sotto - la scaletta del concerto di Mosca:

SCALETTA:

"Deuce"

"Shout it out loud"

"Lick it up"

"I love it loud"

"Love gun"

"Firehouse"

"Shock me"

"Flaming youth"

"War machine"

"Crazy crazy nights"

"Cold gin"

"Say yeah"

"Let me go, rock'n'roll"

"Psycho circus"

"Black diamond"

"Detroit rock city"

"I was made for lovin' you"

"Rock and roll all nite"