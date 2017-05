Era circolata voceche Prince, durante i suoi ultimi mesi di vita, avesse in mente - fra le algtre cose - di impegnarsi in un reality show ambientato nella sua dimora e che raccontasse la sua vita e la sua arte. Purtroppo non ha potuto dare un seguito all'idea, ma ora pare che la famiglia e gli eredi siano ben intenzionati a riprendere in mano il progetto.

Si tratterebbe sempre di un reality ma - ovviamente - non incentrato sul Purple One (scomparso nel 2016), ma su loro stessi. In pratica la famiglia vorrebbe raccontare come le vite di tutti i componenti sono cambiate e sono state influenzate in seguito alla morte di Prince.

Anzi, secondo quanto riporta il sito scandalistico "TMZ" questo progetto di reality sarebbe uno dei motivi per cui l'EP "Deliverance" è stato bloccato dalla famiglia del musicista: conterrebbe, infatti, brani che dovevano essere utilizzati nello show (che è in fase di progettazione e sviluppo, pare).