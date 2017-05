"Lovely creatures" racconta la carriera gruppo guidato dal cantautore australiano fino al recente "Skeleton tree" (escluso). Più di un "best of": nella versione deluxe (contenente tre CD e un DVD) e super deluxe in edizione limitata (contenente tre CD, un DVD e un booklet speciale) è un oggetto da collezione. Pochi gli inediti, ma il DVD contiene una grande quantità di materiali inediti in video, tfaesibizioni dal vivo dei Bad Seeds, apparizioni TV ed interviste.

un’operazione pressoché impeccabile per una creatura non “lovely”, anzi: un artista che ha creato allo stesso tempo avvolgenti e disturbanti, che hai saputo mettere in discussione i canoni del rock, contemporaneamente riconoscendone e fortificandone le radici, fuori e dentro la musica.

Leggi la recensione completa di "LOVELY CREATUES" cliccando qui