Il rocker pubblica nuovi brani aggiuntivi dalle sessioni di "Prisoner", originariamente incluse in un mega box deluxe, disponibile solo sul sito dell'artista. Le 17 canzoni sono state ora pubblicate in download e streaming, e rispettano il suono passionale e retrò del lavoro di due mesi fa: roba da appassionati, ma si è vi è piaciuto il disco originale, non fatevi sfuggire questa raccolta.

Quelle che per lui sono scarti e outtakes, per un qualsiasi altro rocker sarebbero perle e canzoni impossibili da lasciar fuori dal repertorio. Insomma, bentornati nella nicchia. Se avete amato "Prisoner", questo disco è una aggiunta imperdibile. Se no, lasciate pure perdere, e andate ad ascoltare la versione originale: non ve ne pentirete.

Leggi la recensione completa di "PRISONER B-SIDES" cliccando qui